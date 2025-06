Sequel di 28 years later | perde un’opportunità di rilascio ideale

Il franchise di 28 Days Later ha rivoluzionato il genere horror, portando sugli schermi un apocalisse zombie cruda e coinvolgente. Nonostante l’attesa di oltre vent’anni, le aspettative per il sequel si sono fatte alte, mantenendo vivo l’interesse dei fan. La saga, nata nel 2002, si è evoluta, consolidando un’identità distintiva tra suspense e adrenalina. Tuttavia, il recente rinvio rappresenta un’occasione persa per i fan di vivere nuovamente questa avventura inquietante.

storia e sviluppo della serie. le origini con 28 Days Later. Il primo capitolo, 28 Days Later, diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, ha debuttato nel 2002 con un budget contenuto di circa 8 milioni di dollari. Il film ha riscosso un successo inaspettato, incassando circa 74 milioni di dollari in tutto il mondo e dando così il via alla serie.

