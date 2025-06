Separazione carriere Nordio al Senato | I magistrati non hanno il coraggio di esprimersi a favore temono il potere delle correnti

Nel cuore del dibattito politico e giudiziario si cela un’omertà silenziosa: i magistrati, pur dichiarandosi indipendenti, temono di esporsi apertamente a causa delle correnti che dominano la magistratura. Un coraggio nascosto che impedisce loro di sostenere pubblicamente le riforme desiderate. È giunto il momento di rompere il silenzio e affrontare con trasparenza le sfide che minano l’autonomia della giustizia, perché solo così si potrà garantire una vera separazione delle carriere.

“La magistratura è sicuramente indipendente – e deve restarlo – dal potere politico e dall’esecutivo ma non è affatto indipendente da se stessa. È vincolata da tutta quella matassa ingarbugliata di potere, che si chiama correnti, per la quale i magistrati hanno il coraggio di manifestare in piazza, ma non hanno il coraggio di dire apertamente che sono favorevoli a certi provvedimenti, come questo. Ce lo vengono a dire sottovoce ma non hanno il coraggio di dirlo in faccia, perché se lo dicessero sarebbero eliminati dalla struttura del potere delle correnti”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo in Aula al Senato per le repliche dopo la discussione generale sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, Nordio al Senato: “I magistrati non hanno il coraggio di esprimersi a favore, temono il potere delle correnti”

In questa notizia si parla di: coraggio - potere - magistrati - correnti

Una storia intensa e commovente sul potere dell’amicizia tra esseri umani e animali, e sul coraggio di ricominciare - L’amico fedele, diretto da Scott McGehee e David Siegel, segna il ritorno sul grande schermo di Naomi Watts e Bill Murray in una toccante storia di amicizia tra esseri umani e animali.

Ha rischiato la vita per difendere la nostra sicurezza e ora torna in servizio a Milano. Avrebbe potuto fermarsi e invece ha scelto di tornare in prima linea con coraggio e con onore. Perché gli #EroiInvisibili non si tirano mai indietro. Vai su Facebook

Riforma Giustizia, Nordio: le toghe non la sostengono per paura delle correnti; Magistratura, Carlo Nordio: La matassa ingarbugliata di potere, le correnti | .it; Le correnti tossiche sono centri di potere, ma la magistratura protesta contro la riforma: lo sciopero e i reali problemi dimenticati.

Nordio: 'Le toghe non sostengono la riforma per paura delle correnti' - Il primo a protestare è il senatore Pd Andrea Giorgis che definisce "inaccettabile" il fatto che si ricorra al 'canguro' per una riforma ... ansa.it scrive

Riforma Giustizia, Nordio: le toghe non la sostengono per paura delle correnti - Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella sua replica al Senato in merito alla riforma della Giustizia. Come scrive msn.com