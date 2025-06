Separazione carriere manca il numero

In un clima di attesa e tensione, il primo inciampo in Aula al Senato sulla riforma della giustizia segna un momento cruciale. Durante la votazione degli emendamenti sulla separazione delle carriere dei magistrati, è mancato il numero legale, portando alla sospensione temporanea della seduta. La verifica richiesta dal capogruppo del M5S, Patuanelli, potrebbe influenzare il corso dei lavori e aprire un dibattito più serrato su un tema delicato e strategico per il nostro sistema giudiziario.

12.45 Primo inciampo in Aula al Senato per la riforma della giustizia. Al primo voto degli emendamenti presentati alla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati è mancato il numere legale. La presidente di turno di Palazzo Madama, Licia Ronzulli, ha sospeso la seduta per un determinato tempo. La verifica del numero legale è stata chiesta dal capogruppo del M5S, Patuanelli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: separazione - carriere - numero - manca

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - L'11 giugno, il Senato discuterà la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in una situazione di grande tensione politica.

Separazione carriere, Anm e parte degli avvocati condannano il filmato dei giovani penalisti Vai su Facebook

Separazione delle carriere dei magistrati: il primo sì dalla Camera; Tra Mattarella, sondaggi e riforme per le toghe arrivano solo schiaffi a destra e a manca; L'opposizione a La Russa sulla separazione delle carriere: 'Stop blitz'.

Separazione carriere, passo in avanti verso una maggiore civiltà giuridica - La separazione delle carriere dei magistrati è il tema caldo di questa estate e sicuramente anche dei prossimi mesi. Secondo ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Separazione delle carriere magistratura: sostegno dall'OCF - Diritto.it - Ok del Consiglio dei Ministri al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere, nell'ambito della riforma della magistratura ... Segnala diritto.it