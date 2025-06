Sentenza processo Pfas 11 condanne e 4 assoluzioni

Una sentenza storica che segna una svolta nella lotta all'inquinamento da Pfas in Veneto. Con 11 condanne e 4 assoluzioni, la Corte d'assise di Vicenza ha condannato i responsabili a oltre 141 anni di carcere, riconoscendo il gravissimo danno ambientale causato dall'inquinamento delle acque. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nel proteggere la salute pubblica e l'ambiente, sottolineando la determinazione della giustizia nel perseguire chi mette a rischio il nostro futuro.

Undici condanne e 4 assoluzioni, per un totale di 141 anni di carcere nei confronti degli imputati riconosciuti colpevoli del maxi-inquinamento da Pfas delle acque superficiali, di falda e degli acquedotti in Veneto. E' la sentenza emessa dalla Corte d'assise di Vicenza, dopo 6 ore di camera di consiglio, che ha inflitto pene variabili tra i 2 anni e 8 mesi e i 17 anni e mezzo. Un inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, indicate comunemente come Pfas, che aveva avuto come fonte principale lo scarico industriale della industria chimica Miteni di Trissino (Vicenza). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sentenza processo Pfas, 11 condanne e 4 assoluzioni

In questa notizia si parla di: pfas - sentenza - condanne - assoluzioni

I Pfas e la morte dell’ex operaio della Miteni: riconosciuto risarcimento alla famiglia. “Sentenza storica” - Una sentenza storica ha segnato un importante passo nella lotta contro la contaminazione da PFAS: il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto un risarcimento alla famiglia di Pasqualino Zenere, ex operaio della Miteni, la cui morte è stata collegata all'esposizione a queste sostanze perfluoroalchiliche, noti inquinanti ambientali.

Sentenza processo Pfas, 11 condanne e 4 assoluzioni - Undici condanne e 4 assoluzioni, per un totale di 141 anni di carcere nei confronti degli imputati riconosciuti colpevoli del maxi- Secondo msn.com

Maxi-inquinamento da pfas in veneto: 11 condanne e 4 assoluzioni per oltre 140 anni di carcere - inquinamento da Pfas causato dalla fabbrica Miteni di Trissino, con pene fino a 17 anni e misure per proteggere ambiente e salute pubblica. Segnala gaeta.it