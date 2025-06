Sente dei rumori in cucina e trova un ladro in casa | arrestato

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è concluso con l'arresto di un ladro sorpreso in flagrante dal proprietario di casa. I rumori insoliti provenienti dalla cucina hanno insospettito il residente, che ha deciso di investigare. Lì ha scoperto un uomo intento a svaligiare la sua abitazione, prontamente fermato e consegnato alle forze dell'ordine. L'episodio è...

Quei rumori insoliti lo hanno insospettito. E così è andato a controllare e in cucina ha trovato un uomo che stava cercando di scappare via dopo aver rovistato per le stanze di casa sua alla ricerca di qualcosa da rubare. Ladro in casa con il proprietario in camera: arrestato L'episodio è.

