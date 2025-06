Selene Caramazza | Ho sofferto di attacchi di panico e ho capito chi c’era davvero per me e chi no Tutto quello che faccio è per i miei genitori

Selene Caramazza, protagonista di "Arrivederci Tristezza" al Taormina Film Festival, ha trasformato le sue sfide in forza. Dopo aver affrontato attacchi di panico e aver scoperto chi erano realmente le persone importanti, ha dedicato tutto ai suoi genitori. Ora, tornare in Sicilia significa per lei non solo rivivere le proprie radici, ma anche vivere il suo sogno, condividendo con il mondo la sua crescita e il suo successo.

Il successo di Arrivederci Tristezza al Taormina Film Festival per Selene Caramazza ha rappresentato una sorta di punto d'arrivo: costretta ad abbandonare la sua Sicilia per poter recitare, ora ci torna per poter raccontare la sua terra e «vivere il suo sogno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Selene Caramazza: «Ho sofferto di attacchi di panico e ho capito chi c’era davvero per me, e chi no. Tutto quello che faccio è per i miei genitori»

