Seiottavi - vocal harmony

Seiottavi Vocal Harmony trasforma Rutigliano in un palcoscenico di emozioni, unendo voci e suoni in un’affascinante sinfonia di talento e passione. In questa cornice magica, l’Associazione Agìmus, insieme all’Amministrazione Comunale e al Mudias, invita tutti a vivere un’esperienza musicale indimenticabile, dove ogni nota celebra l’arte e la cultura di questa pittoresca città. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un evento che resterà nel cuore.

Rutigliano, città d’arte e di potenzialità diffuse, diventa palcoscenico di un evento musicale unico. L’ Associazione Agìmus, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Rutigliano e del Mudias (Museo Didattico di Storia e Arte Sacra), organizza nella suggestiva cornice del Cortile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: seiottavi - harmony - vocal - rutigliano

Seiottavi - vocal harmony; AgìmusFestival, prologo a Rutigliano con le 'armonie vocali» dei SeiOttavi' 27 giugno 2025.

Vocal Christmas, la magia dei SeiOttavi - Per coro a cappella, come si definisce il Gruppo Contemporary “SeiOttavi”, originariamente era inteso il canto gregoriano, eseguito da sole voci di monaci, senza l’ausilio dello strumento. Si legge su tempostretto.it

Al Golden i SeiOttavi presentano "Vocalmente" - Al Golden i SeiOttavi presentano "Vocalmente" Musiche di Modugno, Lennon & McCartney, Brahms, Bach, Mozart, Piazzolla, Morricone e tanti altri. Lo riporta balarm.it