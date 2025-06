Seicento mila euro per lo stadio Morgagni Bentivogli Lega | Così il Forlì potrà giocare in casa

Con un investimento di 600.000 euro, il nuovo volto dello stadio Morgagni si appresta a vivere una rinascita, grazie alla Lega e al supporto del capogruppo Albert Bentivogli. Questa importante variazione di bilancio non solo modernizzerà l’impianto, ma rafforzerà il legame tra squadra e tifosi, creando un ambiente più sicuro e confortevole per tutti. Un passo avanti che promette di riscrivere la storia sportiva della città .

Il capogruppo della Lega, Albert Bentivogli, esprime "gande soddisfazione” per l’approvazione della variazione di bilancio che prevede 600.000 euro per l’adeguamento e l’ammodernamento dello stadio Morgagni (seggiolini, nuova illuminazione, tornelli all’ingresso, video sorveglianza e posti auto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

