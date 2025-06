Segreti di famiglia 2 replica puntata 26 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, giovedì 26 giugno, con “Segreti di famiglia” (Yargi), la soap turca appassionante che tiene incollati milioni di telespettatori. Nella puntata odierna, colpi di scena e rivelazioni si susseguono, tra drammi e misteri irrisolti. Vuoi rivivere ogni momento? Ecco il video Mediaset in streaming per rivedere l’episodio 12 in replica e scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna, dopo essere stato pestato da Ozgur, Yekta finisce in ospedale e Lacin viene chiamata al suo capezzale. Viene rintracciata la marca degli abiti che indossavano le 4 vittime.

