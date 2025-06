Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio | Ceylin viene rapita

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 30 giugno al 4 luglio? La storyline proseguirà con un nuovo mistero. Ceylin verrà infatti rapita e rinchiusa in un ripostiglio, mentre Ilgaz sarà preoccupato e disposto a fare di tutto per scoprire chi possa aver sequestrato sua moglie. Segreti di famiglia 2, trame al 4 luglio. Il killer misterioso del pozzo continua a seminare paura e questa volta a trovarsi nel suo mirino è Ceylin. La poveretta si ritrova intrappolata in un nascondiglio, costretta a condividere lo spazio con altre quattro persone rapite.

