Segretarie andavano al mercato rionale e a prendere il caffè 33 denunce

Una vicenda che mette in luce le falle nella gestione del personale scolastico: 33 segretarie, impiegate in un istituto superiore della Puglia, sono state denunciate dalla Guardia di Finanza per presunta truffa ai danni di un ente pubblico. Durante l’orario di servizio, si sarebbero allontanate senza motivazione, eludendo le procedure di registrazione delle assenze. La scoperta apre un capitolo importante sulla responsabilità e trasparenza nel settore pubblico.

Un'indagine condotta dalla Guardia di finanza ha portato alla denuncia di 33 soggetti per presunta truffa nei confronti di un ente pubblico. Le persone coinvolte risultano impiegate nel settore amministrativo di un istituto di istruzione secondaria superiore in Puglia. Secondo quanto rilevato, durante l’orario di servizio si sarebbero allontanate senza motivazione dai rispettivi incarichi, eludendo la registrazione delle assenze tramite il sistema di rilevamento presenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: segretarie - andavano - mercato - rionale

Mercato rionale: "Niente controlli sulle distanze" - Il Resto del Carlino - Mercato rionale: "Niente controlli sulle distanze" Polemiche per le disposizioni delle bancarelle. ilrestodelcarlino.it scrive

Arrestata banda di borseggiatrici al mercato rionale - Il Resto del Carlino - Tre abili borseggiatrici di nazionalità bulgara sono state arrestate ieri mattina al mercato rionale di Rimini. Da ilrestodelcarlino.it