Segreta Agrigento Radici d' antico | nuova opportunità per conoscere la mostra con una speciale visita guidata

Scopri i tesori nascosti di Agrigento con la mostra "Segreta Agrigento. Radici d’antico". Un’occasione unica per immergersi nell’antica storia della città attraverso una visita guidata gratuita, condotta dai curatori scientifici Maria Serena e altri esperti. Aperte le iscrizioni: non perdere questa opportunità di conoscere da vicino le radici profonde di un patrimonio straordinario, racchiuso tra le mura della caserma Anghelone. Prenota subito e lasciati sorprendere!

