Sedentarietà in Italia tra ripartenza e resistenze culturali La nuova sfida è sociale non solo sanitaria

Insomma, la buona notizia è che il peggio – forse – è alle spalle. La cattiva, invece, è che siamo ancora lontani da un vero cambiamento strutturale. E lo dico senza giri di parole: se non ripensiamo radicalmente il nostro approccio al movimento, la sedentarietà continuerà a presentare un conto salato, non solo in termini di salute. I numeri non mentono, ma parlano sottovoce, secondo i dati relativi al biennio 2023-2024, il 50% degli adulti italiani tra i 18 e i 64 anni è " fisicamente attivo ", ovvero soddisfa le soglie minime raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: 150 minuti a settimana di attività moderata, oppure 75 di attività intensa.