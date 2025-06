Secure Lock di Google potrebbe rendere più sicuri gli smartphone con Android 16

Google si impegna a rafforzare la sicurezza degli smartphone Android 16 con l'introduzione di Secure Lock di Find Hub, una funzione pensata per proteggere i nostri dati in caso di furto o smarrimento. Questa novità promette di offrire un livello di sicurezza superiore, rendendo più difficile l'accesso non autorizzato. Scopri come questa innovazione possa cambiare il modo in cui proteggiamo i nostri dispositivi.

Google vuole aiutarci a proteggere i nostri dati in caso di furto o smarrimento: con Android 16, potremo contare su Secure Lock di Find Hub.

