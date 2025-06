Secondo le agenzie di intelligence europee l’Iran aveva spostato l’uranio arricchito da Fordow

Le tensioni tra Iran e mondo occidentale si infittiscono, alimentando il sospetto di manovre strategiche e tensioni nucleari. Secondo le agenzie di intelligence europee, l'Iran avrebbe spostato uranio arricchito da Fordow in un'ottica di preparazione a un possibile attacco americano. Questa delicata situazione rivela quanto siano complesse e volatile le dinamiche geopolitiche legate al nucleare iraniano, lasciando aperti interrogativi su future escalation e stabilitĂ regionale.

Continua il balletto sulle scorte di uranio arricchito dell'Iran. La Defense Intelligence Agency (Dia), in un report diventato pubblico, ha indicato di ritenere che Teheran avesse trasferito le riserve di uranio arricchito dal sito di Fordow  in vista di un attacco americano, poi arrivato. Una tesi, questa, aspramente criticata da Donald Trump, che ha auspicato l'allontanamento dei giornalisti di Cnn e New York Times responsabili di aver diffuso il dossier, filtrato in qualche modo dal Pentagono, rivendicando al contempo «l'annientamento» del programma nucleare dei pasdaran. Nel giorno in cui l'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato che il presidente americano «ha esagerato» sull'impatto degli attacchi ai siti nucleari della Repubblica Islamica, il capo della Casa Bianca è tornato sul tema, affermando su Truth che «nulla è stato portato fuori dalla struttura» di Fordow.

