Sebastiano Esposito al miele col fratello Pio | Sono fiero di te piccolo bestione mio quel sogno da bambino… – FOTO

Sebastiano Esposito celebra con affetto e orgoglio il suo talento e il sogno diventato realtà: segnare un gol con l'Inter e condividere un momento speciale con il fratellino Pio. Attraverso un messaggio social toccante e una foto affettuosa, il giovane calciatore mostra quanto sia importante la famiglia nel suo percorso sportivo, dimostrando che i sogni più grandi si realizzano anche grazie al supporto di chi ci ama.

Sebastiano Esposito al miele col fratello Pio: «Sono fiero di te piccolo bestione mio, quel sogno da bambino.». Il messaggio social – FOTO. Attraverso il proprio profilo Instagram, con una storia, Sebastiano Esposito ha mandato un bellissimo messaggio al fratello minore, Francesco Pio, autore del suo primo gol con la prima squadra dell’ Inter nel match vinto ieri notte dai nerazzurri per 2 a 0 contro il River Plate nel Mondiale per Club. Prestazione super convincente per il giovanissimo attaccante classe 2005, il quale all’83’ è stato sostituito proprio da suo fratello Sebastiano. Emozioni indimenticabili per lui e per tutta la sua famiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito al miele col fratello Pio: «Sono fiero di te piccolo bestione mio, quel sogno da bambino…» – FOTO

