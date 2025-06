Se stai guardando questo video sono morto L’ultimo saluto del famoso stroncato dal tumore

Se stai guardando questo video, significa che siamo giunti alla fine di un viaggio toccante e ricco di emozioni. Tanner, il giovane influencer di soli 30 anni, ha lasciato un messaggio di amore e speranza nel suo ultimo saluto, condiviso con il mondo poco prima di partire. La sua forza e il suo coraggio continueranno a ispirarci, ricordandoci quanto sia preziosa ogni attimo di vita.

Un’ondata di commozione ha attraversato i social media nelle ultime ore per la morte del famoso, influencer molto amato, scomparso a soli 30 anni a causa di un cancro intestinale in stadio avanzato. A rendere ancora più struggente l’addio è stato l’ultimo video lasciato da Tanner, pubblicato dalla moglie Shay Wright, nel quale l’uomo ha voluto salutare la famiglia, gli amici e la sua vasta community digitale. Il filmato, registrato poco prima della morte, è diventato rapidamente virale, lasciando un segno profondo nel cuore di chi lo seguiva e non solo. Tanner Martin combatteva da cinque anni contro un tumore al colon-retto diagnosticato in giovane età . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it