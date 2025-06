Se non la smette dovrò procedere a querelare Francesca Manzini per diffamazione | Monica Setta prende posizione dopo le parole dell’imitatrice

Nel vortice delle polemiche tra Francesca Manzini e Monica Setta, le parole si fanno sempre più dure. La conduttrice di Rai 2 minaccia azioni legali se l’imitatrice continuerà a mettere in dubbio il suo passato professionale. Una situazione che rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso mediatico, con ripercussioni che vanno oltre le semplici schermaglie pubbliche. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Una botta e risposta che sembra assumere pieghe sempre più complesse quello tra Francesca Manzini e Monica Setta. " Ho sentito al telefono la signora Manzini e le ho chiesto di precisare perché se dovesse insistere a dire che non ha più lavorato per me, dovrei procedere a querelare per diffamazione ". La conduttrice e volto del programma di Rai 2, " Storie di donne al bivio ", ha rilasciato un'intervista a FanPage.it in cui è tornata della diatriba con l'attrice e imitatrice. Francesca Manzini, infatti, aveva affermato di aver perso un lavoro a causa di un'imitazione non gradita dalla stessa Monica Setta.