Se l’Europa smarrita non cambia visione

Il leader Usa non è la causa del nuovo disordine internazionale. È il sintomo di un ordine già andato in frantumi.

L’Europa del Futuro. Prodi lancia il monito: "L’Ue si è smarrita" - Romano Prodi, protagonista della VI edizione della Conferenza sull’Europa del Futuro, lancia un forte monito: l’Europa si è smarrita, rischiando di perdere la propria identità e visione futura.

