Se Cristicchi interroga gli alberi | Un viaggio mistico E torno in tour

Cristicchi, ma cosa dobbiamo chiedere agli alberi? "Il tema è il nostro rapporto con la natura, un viaggio interiore tra ascolto e riflessione, che ci invita a riscoprire le radici profonde del nostro essere. Un’occasione unica per esplorare il senso di connessione tra cielo e terra, tra spirito e materia, in un momento di grande introspezione collettiva."

Un dialogo con la natura. In centro a Milano. Tensione spirituale fra cielo e terra a La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi: stasera alle 21 allo Studio Legale LCA di via Moscova arriva "Lo chiederemo agli alberi", spettacolo fra musica e parole di Simone Cristicchi. Con lui Amara, che leggerà alcune pagine del suo libro "La certezza di essere viva". Cristicchi, ma cosa dobbiamo chiedere agli alberi? "Il tema è il ritorno a Madre Natura, intesa come grande libro di eterna saggezza cui guardare come un sapere primordiale. Qui rappresentato dalla metafora dell'albero: forte e strutturato grazie alle radici piantate nel terreno, ma anche teso verso il cielo attraverso i rami.

