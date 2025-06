Scuola civica di musica studenti premiati in concorsi prestigiosi

La scuola civica di musica "G. Zelioli" di Lecco si conferma un punto di eccellenza, formando talenti che conquistano palcoscenici prestigiosi. Gli studenti della classe di pianoforte del maestro Isabella Chiarotti hanno brillantemente ottenuto premi in concorsi nazionali e internazionali, dimostrando come passione e dedizione possano trasformare il talento in riconoscimenti di rilievo. Questi risultati sono la testimonianza concreta della qualità formativa offerta dall’istituto, capace di valorizzare i giovani musicisti e proiettare il loro futuro nel mondo della musica.

Il civico istituto musicale "G. Zelioli" di Lecco si conferma una realtĂ viva e formativa nel panorama musicale del territorio. Notevoli, infatti, i risultati raggiunti in questi mesi dagli allievi della classe di pianoforte del maestro Isabella Chiarotti, che si sono distinti per il loro talento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

