Scritta antisemita e svastica contro il giornalista Lidano Grassucci

Un gesto ignobile che viola i principi di rispetto e tolleranza, rivolto al giornalista Lidano Grassucci, figura impegnata nella promozione della cultura e dei valori umani. La presenza di simboli antisemiti e una svastica rappresentano un attacco frontale alla nostra societ√† aperta e democratica. √ą fondamentale condannare fermamente questi atti di odio, per preservare il rispetto reciproco e la convivenza civile. La nostra solidariet√† √® con Grassucci e tutti coloro che si battono contro ogni forma di discriminazione.

Scritta antisemita, accompagnata da una svastica, contro il giornalista pontino Lidano Grassucci, presidente dell'associazione "Una Scelta per Davide – Latina Amica di Israele". La scritta è stata realizzata con una vernice spray di colore nero sul muro di uno dei palazzi di fondazione in.

