Scoppia tubo dell' acqua a Casalecchio | asfalto crollato e allagamenti

scene di caos e emergenza che hanno lasciato tutti senza parole. La situazione è critica e richiede interventi immediati per ripristinare la sicurezza e la normalità in questa pittoresca frazione, ora teatro di una vera e propria crisi urbana. Restate con noi per aggiornamenti sulle operazioni di riparazione e sulle misure adottate per tutelare i residenti e il patrimonio locale.

Strada crollata e acqua ovunque. È la prima scena che i residenti di via Ugo Bassi a Casalecchio di Reno hanno visto giovedì mattina. Nella notte una condotta di Hera è esplosa causando allagamenti in garage e cantine. E l’asfalto, sotto il peso dell’acqua, è crollato in più punti formando delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

