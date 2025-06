Scoperta dalla Polizia un’officina abusiva

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto un’officina abusiva, nascosta tra le industrie di Statte, specializzata nella riparazione di autobotti per materiali infiammabili. Un intervento decisivo per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e garantire la sicurezza pubblica. Questa scoperta evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il business illegale che mette a rischio l’ambiente e la comunità.

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Taranto, nell'ambito dei periodici controlli finalizzati al contrasto del diffuso fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, ha individuato nella zona PIP del Comune di Statte in un capannone ubicato nella zona industriale, un'autofficina del tutto abusiva, specializzata nella riparazione di autobotti adibite al trasporto di materiale infiammabile. Nel corso degli accertamenti sono state rilevate numerose violazioni di carattere amministrativo in violazione alle leggi speciali che regolamentano la gestione dell'attività commerciali ed artigianali e la gestione dei rifiuti pericolosi.

