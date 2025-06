Scontro tra navi incidente nel porto di Igoumenitsa | cancellato il traghetto Brindisi-Grecia

Un incidente tra navi nel porto di Igoumenitsa ha causato disagi e cancellazioni di traghetti, tra cui quello previsto questa sera da Brindisi verso la Grecia. Centinaia di passeggeri e camionisti si trovano ora in difficoltà, mentre le autorità cercano di gestire la situazione. Restate con noi per aggiornamenti su come questa imprevista collisione influenzerà i collegamenti marittimi e le vostre prossime partenze.

Disagi per centinaia di passeggeri e camionisti a Brindisi: la partenza prevista per questa sera, 26 giugno, verso Igoumenitsa √® stata cancellata a causa di una collisione avvenuta nel porto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Scontro tra navi, incidente nel porto di Igoumenitsa: cancellato il traghetto Brindisi-Grecia

