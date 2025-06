Scontro tra moto e auto in Cilento grave un 30enne | trasportato in eliambulanza a Napoli

Un drammatico scontro tra moto e auto ha sconvolto il Cilento, lasciando un giovane di 30 anni in condizioni gravi e una donna ferita. L'incidente, avvenuto a Marina di Camerota, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto d'urgenza a Napoli. Un evento che scuote la comunitĂ e ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade. Continua a leggere per tutti i dettagli e le ultime novitĂ .

L'incidente si è verificato nella serata di ieri a Marina di Camerota: la moto, guidata dal 30enne, ha impattato contro un'auto. Ferita anche una giovane donna che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

