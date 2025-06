Scontro tra auto in via Adriatico Traffico in tilt per oltre due ore

Un incidente alle prime luci dell'alba ha paralizzato via Adriatico, la principale arteria di Masi Torello, causando un blocco del traffico durato oltre due ore. Tre veicoli coinvolti e il racconto di un giovane testimoniano la paura e il caos vissuti in quella mattina. L’evento ha messo in evidenza quanto un singolo scontro possa creare disagi considerevoli, ma anche l’importanza di una guida attenta e responsabile.

Traffico in tilt per oltre due ore per un’incidente che ha coinvolto tre veicoli ieri mattina alla periferia di Masi Torello, in via Adriatico, la strada principale che taglia in due il paese. Il sinistro è avvenuto alle 7.35, fuori dal centro abitato, verso Medelana. Ecco il racconto di uno degli automobilisti coinvolti, un giovane di Vaccolino: "L’auto diretta a Medelana, una Fiat Grande Punto, ha sbandato e mi ha colpito sulla fiancata – racconta la sua versione, ancora impaurito - Io mi sono fermato a bordo strada, mentre la persona alla guida della Punto ha perso il controllo della vettura e ha centrato frontalmente un furgone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto in via Adriatico. Traffico in tilt per oltre due ore

