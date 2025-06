Scontro sull’elezione del presidente dei revisori | nome anticipato in delibera opposizione lascia l’aula

Il consiglio comunale ha ufficialmente nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti, un passaggio cruciale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria del municipio. Tuttavia, il processo non è stato privo di tensioni: un acceso scontro sull’elezione del presidente ha portato all’uscita dall’aula dell’opposizione, lasciando il dibattito in sospeso. La vicenda evidenzia quanto siano ancora vive le divisioni politiche sul futuro amministrativo della città .

Il consiglio comunale ha proceduto alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti, l’organo incaricato di vigilare sulla regolaritĂ contabile, finanziaria ed economica dell’ente. Il collegio, in carica per tre anni, è composto da tre membri: due estratti a sorte dalla Prefettura (su una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

