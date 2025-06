Scontro Orban-von der Leyen sul Budapest Pride

Lo scontro tra Viktor Orban e Ursula von der Leyen sul divieto della Budapest Pride mette in luce le profonde tensioni tra un governo nazionalista e l'Europa. La decisione ungherese di vietare la manifestazione ha scatenato reazioni politiche e sociali, evidenziando i valori contrastanti su diritti civili e libertĂ . Quale sarĂ il futuro di questa sfida tra sovranitĂ e integrazione europea?

Il governo ungherese guidato da Viktor Orban ha ufficialmente vietato la tradizionale marcia del Budapest Pride, prevista per sabato nella capitale, innescando un durissimo scontro politico con gli organizzatori e con il sindaco della cittĂ , Gergely Karácsony. Al centro della disputa vi è la decisione della Corte Suprema ungherese, che ha emesso una sentenza vincolante . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scontro Orban-von der Leyen sul Budapest Pride

