Scontro frontale sul cavalcavia deceduto un automobilista di 82 anni

Tragedia sulla strada di Modena: un’incidente frontale sul cavalcavia di Baggiovara si è concluso con la perdita della vita di un anziano automobilista di 82 anni. L’impatto, avvenuto poco prima delle 16.30 in strada Cavezzo, ha coinvolto una Alfa e altre vetture, lasciando sgomento tra i residenti e le autorità. Questa drammatica scena ci ricorda quanto siano fragili i momenti alla guida e l’importanza della massima attenzione.

Un anziano automobilista ha perso la vita oggi pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella zona di Baggiovara di Modena. Il sinistro si è verificato poco prima delle 16.30 in strada Cavezzo, la via che collega Baggiovara a via don Franchini. Lo scontro ha riguardato una Alfa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it