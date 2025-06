Scontro frontale sul cavalcavia deceduto un automobilista di 82 anni

Un tragico incidente si è consumato oggi pomeriggio a Baggiovara di Modena, quando un'automobilista di 82 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale sul cavalcavia di strada Cavezzo. La scena, drammatica e inattesa, ha sconvolto l'intera comunità. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa tragedia, che ci ricorda quanto sia fragile la vita sulla strada.

