Scontro fra 3 auto a Olmo tre persone in codice verde

Un incidente leggero davanti al centro commerciale di Olmo ha coinvolto tre auto e quattro persone, tra cui un bambino. Fortunatamente, tutti sono stati valutati con codice verde, evidenziando ferite lievi. Sul luogo sono arrivate due ambulanze della Croce, pronte a garantire assistenza immediata. La sicurezza e il pronto intervento hanno evitato conseguenze pi√Ļ gravi: un esempio di come la tempestivit√† pu√≤ fare la differenza.

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente davanti al centro commerciale di Olmo, nel primo pomeriggio di oggi,¬†gioved√¨ 26 giugno. Tre persone, due adulti e un bambino, hanno riportato lievi ferite e per loro √® scattato il codice verde. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

