Scontro aperto tra Ranucci e la Rai | Vogliamo capire se Report è considerato una risorsa per quest’azienda

Alta tensione tra Sigfrido Ranucci e la Rai scuote l’ambiente televisivo, mentre si avvicina la presentazione dei nuovi palinsesti. Il confronto riguarda il futuro di Report 232, considerato da molti una risorsa imprescindibile per l’azienda. I giornalisti del programma, preoccupati dal taglio delle puntate, scrivono una lettera aperta al Consiglio di Amministrazione per chiarire se Report rappresenti ancora un patrimonio per la Rai...

Alta tensione tra Sigfrido Ranucci e la Rai, alla vigilia della presentazione alla stampa dei palinsesti della prossima stagione TV. C’entra, ma fino a un certo punto, la lettera di richiamo inviata dall’azienda al conduttore, mentre il taglio delle puntate di Report è il tema caldo che agita entrambe le parti. I giornalisti del programma di Rai 3 decidono così di scrivere una lettera aperta al CdA della Rai “ per capire se Report e la sua squadra sono considerate una risorsa per quest’azienda “. La lettera aperta della squadra di Report alla Rai. Da tempo avvertiamo una brutta aria intorno a Report. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Scontro aperto tra Ranucci e la Rai: “Vogliamo capire se Report è considerato una risorsa per quest’azienda”

