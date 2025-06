Scontro aperto tra Ranucci e la Rai | Vogliamo capire se Report è considerato una risorsa per quest’azienda

Alta tensione tra Sigfrido Ranucci e la Rai scuote il mondo della televisione: Report, spesso riconosciuto come una risorsa fondamentale, si trova al centro di un acceso scontro. La questione del taglio delle puntate alimenta il dibattito, mentre i giornalisti del programma scrivono una lettera aperta al CdA per chiarire il suo ruolo e il suo valore. Ma fino a che punto questa battaglia influenzerà il futuro di Report e dell'informazione indipendente in Italia?

Alta tensione tra Sigfrido Ranucci e la Rai, alla vigilia della presentazione alla stampa dei palinsesti della prossima stagione TV. C’entra, ma fino a un certo punto, la lettera di richiamo inviata dall’azienda al conduttore, mentre il taglio delle puntate di Report è il tema caldo che agita entrambe le parti. I giornalisti del programma di Rai 3 decidono così di scrivere una lettera aperta al CdA della Rai “ per capire se Report e la sua squadra sono considerate una risorsa per quest’azienda “. La lettera aperta della squadra di Report alla Rai. Da tempo avvertiamo una brutta aria intorno a Report. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Scontro aperto tra Ranucci e la Rai: “Vogliamo capire se Report è considerato una risorsa per quest’azienda”

