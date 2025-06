Scontro all' incrocio scooter con due persone finisce nel fosso | donna in condizioni gravissime

Un altro grave incidente scuote la tranquilla strada di via Quarantola, tra Lugo e Fusignano, già tristemente nota per altri sinistri. Questa mattina, un fronte di collisione tra uno scooter e due persone ha portato a un episodio drammatico, con una donna in condizioni gravissime finita nel fosso. La sicurezza sulla strada rimane una priorità, ma cosa possiamo fare per evitarne altri?

Ancora un grave incidente si è verificato in via Quarantola, tra Lugo e Fusignano, strada già in passato teatro di brutti sinistri. Giovedì mattina, attorno a mezzogiorno, una donna di circa 40 anni a bordo di una Chevrolet si stava immettendo su via Quarantola da via Sant'Antonio, lato Bizzuno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

