Scontri Salernitana-Sampdoria | revocati i domiciliari ai quattro tifosi

Grandi novità nel mondo del calcio: i quattro tifosi coinvolti negli incidenti durante Salernitana-Sampdoria sono stati ufficialmente scarcerati. Dopo l’udienza di convalida, sono tornati in libertà mentre il processo per direttissima prosegue. La sfida tra passione e legalità si fa sempre più intensa, lasciando tutti con il fiato sospeso e un occhio attento alle prossime mosse della giustizia e del gioco.

E' stata revocata la misura degli arresti domiciliari per i quattro tifosi coinvolti negli incidenti che hanno provocato la sospensione della partita Salernitana-Sampdoria. Al termine dell’udienza di convalida, sono stati rimessi tutti in libertà. Il processo per direttissima è stato invece. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

