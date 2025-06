Sconto del 50% in pizzerie e ristoranti per tutta l' estate ecco dove a Verona

Se desideri vivere un’estate all’insegna del buon cibo e del risparmio, non lasciarti sfuggire questa imperdibile occasione a Verona. Con TheFork Summer 2025, dal 16 giugno al 23 settembre, potrai gustare le eccellenze locali con sconti fino al 50% nei ristoranti aderenti, semplicemente prenotando online. Un modo irresistibile per scoprire nuovi sapori e rendere memorabile la tua estate in città!

Estate in città? Nessun problema: con TheFork Summer 2025 anche restare a Verona diventa un piacere. Dal 16 giugno al 23 settembre, grazie alla promozione estiva della piattaforma TheFork, puoi prenotare il tuo tavolo con sconti fino al 50% alla cassa, senza coupon, in ristoranti selezionati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

