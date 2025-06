Sconfro fra due autovetture in viale D' Annunzio

Un violento scontro tra due autovetture ha scosso il cuore di viale D'Annunzio a Pescara nel tardo pomeriggio del 26 giugno, lasciando dietro di sé danni e preoccupazioni. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre la polizia locale si impegna a ricostruire quanto accaduto e a garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti. La via, temporaneamente paralizzata, attende ora risposte e soluzioni.

