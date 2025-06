Sclerosi sistemica | la torre civica di Pescara si illuminerà di viola

La Torre Civica di Pescara si illuminerà di viola nella notte tra il 29 e il 30 giugno, un gesto simbolico per la sedicesima giornata mondiale della sclerosi sistemica. Un’occasione per sensibilizzare e sostenere le persone affette da questa malattia rara, coinvolgendo tutta la comunità in un atto di solidarietà e speranza. Oltre a Pescara, molte città italiane si uniranno a questa potente manifestazione di vicinanza.

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno la torre civica di Pescara si illuminerà di viola in occasione della sedicesima giornata mondiale della sclerosi sistemica (world scleroderma day), a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari.

