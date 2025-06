Scippata e sbattuta a terra da un malvivente | E' mia madre |VIDEO

Mia madre è stata presa al collo da un malvivente che, senza pietà, l'ha scippata e sbattuta a terra. Un episodio di violenza che ci lascia sgomenti e ci spinge a riflettere sulla sicurezza nelle nostre strade. È importante condividere queste esperienze per sensibilizzare e prevenire simili situazioni. La famiglia e la comunità devono unirsi per contrastare la criminalità e proteggere i nostri cari.

Una donna è stata scippata in via Jannelli poco dopo aver varcato il cancello di casa. A denunciare l'accaduto è il figlio della vittima. Nei minuti finali del video si vede lo scippatore che si avvicina e strappa con violenza alla donna la catenina: "Mia madre è stata presa al collo da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: scippata - madre - sbattuta - terra

Scippata e sbattuta a terra da un malvivente: E' mia madre|VIDEO; Scippo in via Jannelli, il colpo brutale ripreso da una telecamera.

Scippata e sbattuta a terra da un malvivente: "E' mia madre"|VIDEO - Una donna è stata scippata in via Jannelli poco dopo aver varcato il cancello di casa. napolitoday.it scrive

Donna scippata e sbattuta a terra: esperto di karate blocca il rapinatore - Il Messaggero - La trascina a terra per alcuni metri pur di scipparle la borsa: una sequenza, violenta, di uno scippo raccontata da una donna di 73 anni ai carabinieri intervenuti sul posto per arrestare lo ... Come scrive ilmessaggero.it