Scienziati Usa in arrivo a Marsiglia | fuga dall' America di Trump

In un gesto di coraggio e libertà, l'Università di Aix-Marsiglia apre le sue porte ai ricercatori americani in fuga dall'America di Trump. Tra loro, spicca il nome di Brian Sandberg, storico proveniente dall'Illinois, deciso a continuare la sua passione in Francia. Questa migrazione intellettuale testimonia il desiderio di un ambiente più libero e stimolante. La scelta di Marsiglia non è casuale: un nuovo capitolo di speranza e innovazione si sta scrivendo oltre l'oceano.

Marsiglia, 26 giu. (askanews) - L'università di Aix-Marsiglia, che in marzo aveva lanciato un appello ai ricercatori americani offrendo asilo alla loro libertà accademica, ha accolto i primi scienziati in fuga dall'America di Donald Trump. Sono una decina, fra gli altri Brian Sandberg, uno storico originario dell'Illinois che ha deciso di trasferirsi dopo una conferenza in Francia. "Le istituzioni federali che gestiscono e finanziano la ricerca vengono smantellate. L'80% del personale del ministero dell'Istruzione da quanto ho capito è stato licenziato. Come anche l'80% del personale del National Endowment for Humanities, la più importante organizzazione per la ricerca della storia delle scienze umane.

Scienziati Usa in arrivo a Marsiglia: fuga dall'America di Trump - Marsiglia, che in marzo aveva lanciato un appello ai ricercatori americani offrendo asilo alla loro libertà accademica, ha accolto i primi scienziat ...

