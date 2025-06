Scienza apprendere una nuova lingua? Le giovani menti più veloci di ChatGpt

Se un essere umano imparasse una lingua alla stessa velocità di ChatGPT, ci vorrebbero 92.000 anni. Mentre le macchine possono elaborare enormi set di dati alla velocità della luce, quando si tratta di apprendere nuove lingue, le giovani menti umane dimostrano un’intelligenza e una flessibilità che nessun algoritmo può eguagliare. Questa sorprendente scoperta ci invita a riflettere sul valore unico dell’apprendimento umano e sulla sua importanza nel mondo in continua evoluzione.

Nemmeno le macchine più intelligenti riescono a competere con le giovani menti nell’apprendimento delle lingue. I ricercatori condividono nuove scoperte su come i bambini siano piu’ avanti dell’intelligenza artificiale e perche’ questo sia importante. Se un essere umano imparasse una lingua alla stessa velocità di ChatGPT, ci vorrebbero 92.000 anni. Mentre le macchine possono elaborare enormi set di dati alla velocità della luce, quando si tratta di acquisire il linguaggio naturale, i bambini lasciano l’intelligenza artificiale nella polvere. Un framework recentemente pubblicato sulla rivista Trends in Cognitive Sciences dalla professoressa Caroline Rowland del Max Planck Institute for Psycholinguistics, in collaborazione con i colleghi dell’ ESRC LuCiD Centre nel Regno Unito, presenta un nuovo framework per spiegare come i bambini raggiungono questa straordinaria impresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it