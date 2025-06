Schlein Sanchez dimostra che si può dire no a bulli come Trump

Elly Schlein, leader del PD, si distingue ancora una volta per il suo coraggio e fermezza. A Bruxelles, ha espresso solidarietà a Pedro Sánchez, sottolineando che si può e si deve dire no ai bulli come Trump. Una posizione che invita anche l’Italia a fare scelte responsabili, evitando di sacrificare lo stato sociale per aumenti militari insostenibili. La politica deve rispondere con determinazione e senso di responsabilità.

"Oggi a Bruxelles al prevertice socialista ho portato la nostra piena solidarietà a Pedro Sanchez che ha dimostrato che si può dire di no ai bulli come Trump. Avrebbe dovuto farlo anche Giorgia Meloni, nell'interesse dell'Italia". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. "Aumentare al 5% del PIL le spese militari significa 445 miliardi in più da qui al 2035, rischia di essere la fine dello stato sociale. Noi non ci stiamo!".

Schlein: «Meloni doveva dire no al suo amico Trump, come ha fatto Sanchez» - Elly Schlein scuote le acque politiche italiane con una riflessione pungente: perché Giorgia Meloni non ha seguito l’esempio di Sánchez, affermando con fermezza la priorità della NATO e degli obiettivi di capacità, invece di puntare su promesse di incrementi inesistenti? Una questione di leadership e di scelte strategiche che apre un dibattito cruciale sul futuro dell’Italia tra alleanze internazionali e impegni di bilancio.

