Schlein riunisce gli eurodeputati Pd | I voti a Ursula non saranno più scontati

Elly Schlein convoca gli eurodeputati del Pd a Bruxelles, segnando un passo importante nella sua leadership. In una riunione senza precedenti dalla nascita della legislatura, la segretaria dem intende chiarire la posizione del partito nei confronti di Ursula von der Leyen. Al termine del vertice con i leader del PSE, Schlein vuole inviare un messaggio forte: i voti dei democratici non saranno scontati. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri europei e rafforzare l’autonomia del partito.

Le notizie sono due: Elly Schlein alle 11.30 riunirà a Bruxelles gli eurodeputati del Pd, fatto quasi inedito da quando è inizia la legislatura. E la seconda notizia riguarda il merito della riunione convocata dalla segretaria dem. Al termine del vertice con i leader del Pse in vista del Consiglio europeo, Schlein vuole mandare alla variegata truppa dem il seguente messaggio: “I nostri voti alla Commissione di Ursula von der Leyen non saranno più scontati”. Una mossa già nell’aria da settimane dopo la decisione della presidente tedesca di varare il piano di riarmo europeo a cui si aggiunge, secondo la segretaria del Pd, anche la voglia di Bruxelles di smantellare il Green deal. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Schlein riunisce gli eurodeputati Pd: “I voti a Ursula non saranno più scontati”

