Schlein alla delegazione Pd in Ue ' nostri voti non scontati'

Elly Schlein, segretaria del Pd, si presenta a Bruxelles con una comunicazione chiara e decisa: i nostri voti in Europa non sono scontati. Durante il primo incontro ufficiale con la delegazione degli eurodeputati, ha sottolineato l'importanza di un dialogo aperto e di una strategia condivisa, ribadendo che Ursula e gli altri devono capire che il nostro supporto si conquista, non si dà per assodato. La sfida ora è rafforzare il ruolo e la coesione del partito nel Parlamento europeo.

La segretaria del Pd, Elly Schlein ha incontrato la delegazione degli eurodeputati dem questa mattina al primo piano dell'Eurocamera a Bruxelles. La riunione tra la segretaria e la delegazione completa degli eurodeputati è la prima dall'inizio della legislatura europea. " Ursula deve capire che i nostri voti non possono essere dati per scontati", ha spiegato la segretaria ai suoi eurodeputati nella riunione a porte chiuse, spiegano fonti socialiste.

