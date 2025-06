Schianto tra auto e moto in corso Emanuele Filiberto giovane trasportato in ospedale

Un violento scontro tra auto e moto si è verificato oggi in Corso Emanuele Filiberto a Lecco, lasciando il 23enne trasportato in ospedale in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente, avvenuto alle 16.40 lungo la Lecco-Bergamo, è ancora in fase di accertamento. La città si interroga su quanto accaduto, mentre le autorità cercano di ricostruire con precisione i dettagli di questo drammatico episodio.

Violento schianto tra auto e moto in corso Emanuele Filiberto a Lecco. Ad avere la peggio il 23enne che stava viaggiando in sella alla propria due ruote al momento dell'impatto. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto alle ore 16.40 lungo la Lecco-Bergamo nei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

