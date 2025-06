Schianto quasi frontale tra due auto in via Tirino FOTO

Un incidente spettacolare ha paralizzato il traffico questa mattina in via Tirino a Pescara, dove una Ford Puma e una Suzuki Ignis si sono scontrate quasi frontalmente. Il tremendo impatto, avvenuto tra strada Colle Carullo e via San Donato, ha causato disagi considerevoli, lasciando la città con le strade bloccate per ore. Iscriviti per ricevere aggiornamenti dettagliati e prevenire future emergenze sulla tua rete di mobilità quotidiana.

Schianto quasi frontale tra due automobili in via Tirino a Pescara con traffico bloccato per lungo tempo intorno alle ore 8. A scontrarsi sono state una Ford Puma e una Suzuki Ignis. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra strada Colle Carullo e via San Donato. Iscriviti per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: schianto - quasi - frontale - tirino

Schianto sulla pista collaudi a quasi 350 chilometri orari. La Porsche si ribalta, conducente vivo per miracolo - Un incidente spettacolare sulla pista di Nardò: la Porsche Panamera, toccando quasi i 350 km/h, si è ribaltata durante un collaudo.

Incidente in via Tirino, schianto tra due auto: 2 persone finiscono in ospedale [FOTO].

Camerano, schianto frontale: due i feriti - Il Resto del Carlino - Le cause, così come le responsabilità, sono tuttora in corso di accertamento. Segnala ilrestodelcarlino.it

Schianto frontale tra auto: è grave un 40enne - Il Resto del Carlino - Schianto frontale tra auto: è grave un 40enne Castelfidardo, tragedia sfiorata in via Che Guevara dove nell’incidente un uomo è rimasto incastrato nelle lamiere: portato a Torrette con Icaro ... ilrestodelcarlino.it scrive