Schianto mortale tra tre auto a Oleggio vittima una donna di 75 anni

Un drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio a Oleggio, provocando dolore e sconcerto nella comunità. Tre auto si sono scontrate in via Momo, e purtroppo una donna di 75 anni, alla guida di una delle vetture coinvolte, ha perso la vita. Le autorità sono immediatamente intervenute sul luogo per chiarire le cause di questa tragedia che ha profondamente colpito tutti. Restiamo in attesa di aggiornamenti sulle indagini.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, a Oleggio. É successo in via Momo, dove per cause ancora da chiarire tre auto si sono scontrate. Nello schianto, ha perso la vita una donna di 75 anni, alla guida di una delle auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

