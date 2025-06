Schianto in auto a Policiano | c' è un ferito

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Policiano, in provincia di Arezzo, coinvolgendo un'auto e provocando un ferito. L'intervento tempestivo delle squadre di emergenza della Asl Toscana Sud Est ha permesso di gestire la situazione e garantire le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma gli agenti stanno lavorando per chiarire le cause. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla vicenda.

