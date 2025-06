Schianto frontale due auto in tangenziale | un morto e un ferito

Un tragico incidente si è verificato nel cuore di Modena, lasciando la comunità sconvolta. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla tangenziale di Baggiovara, provocando un bilancio drammatico: un uomo di 82 anni ha perso la vita e un altro ferito è stato prontamente soccorso. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma la scena mette in evidenza la fragilità della sicurezza stradale.

Modena, 26 giugno 2025 – Gravissimo incidente nel pomeriggio, intorno alle 16.30 a Baggiovara, in strada Cavezzo all'altezza del cavalcavia tangenziale Modena-Sassuolo: purtroppo a seguito dello schianto uno dei conducenti delle due auto coinvolte, un 82enne, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale ma, in base ai primi accertamenti, due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Coinvolte una Alfa Romeo Mito, guidata da un giovane di 21 anni, ricoverato ora a Baggiovara con lievi ferite e una Hyundai i10, guidata da un uomo di 82 anni. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: gli operatori hanno stabilizzato l'anziano sul posto e lo hanno poi trasportato d'urgenza a Baggiovara in codice 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it